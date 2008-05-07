Админка для флэш сайта

Необходимо написание модуля для обновления информации на сайте www.pythagor.ru. Исходники все есть, админка простая, без изысков, выбрал раздел для редактирования, удалил ненужное, добавил новое.

В связи с очередным затягиванием сроков от исполнителя, проект открывается заново. Пожалуйста, указывайте сроки/деньги. СБС начну с момента вашего согласия на работу.