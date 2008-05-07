Админка для флэш сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок342 просмотра

Необходимо написание модуля для обновления информации на сайте www.pythagor.ru. Исходники все есть, админка простая, без изысков, выбрал раздел для редактирования, удалил ненужное, добавил новое.

В связи с очередным затягиванием сроков от исполнителя, проект открывается заново. Пожалуйста, указывайте сроки/деньги. СБС начну с момента вашего согласия на работу.

17 лет назад
Bust_Ed
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад
$100
5 дней
Изначально договорились на два дня. Прошло более трех недель, я не увидел даже _намека_ на результат.

Заявки фрилансеров

AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад