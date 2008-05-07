Примерная задача. Используя базу ключевых слов произвести фильтрацию по нишам. Фильтрация производится благодаря опорным словам каждой ниши. Простая функция добавления новых опорных слов. Кеи может принадлежать, как одной так к нескольким ...
Админка для флэш сайта
Необходимо написание модуля для обновления информации на сайте www.pythagor.ru. Исходники все есть, админка простая, без изысков, выбрал раздел для редактирования, удалил ненужное, добавил новое.
В связи с очередным затягиванием сроков от исполнителя, проект открывается заново. Пожалуйста, указывайте сроки/деньги. СБС начну с момента вашего согласия на работу.
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