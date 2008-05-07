Требуется переписать (создать на основе готовой) интранет систему обмена задачами и сообщениями, с jQuery на ExtJS.
Php-скрипт для заливки контента в Joomla
Есть xml-файл в формате:
Анекдоты
Поздравления
Истории
1
ТЕКСТ АНЕКДОТА.....
2
ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ....
1. Нужно написать скрипт, который контент из этого файла загрузит в БД Joomla. Т.е. создаст соответствующие категории и в них распихает анекдоты/поздравления и т.д.
2. Аналогичный скрипт нужен для DLE
П. 1 нужен срочно, желательно сегодня. Можно разным исполнителям п.1 и п.2 отдать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Шаблон: http://img227.imageshack.us/img227/7627/1198695329badqualscreengn2.jpg Имеется дистрибутив. Переделать в шаблон для WP. Все кроме - регистрации пользователей, комментариев, статистики. В правом меню где навигация разместить теги, архив, последние записи и навигационное меню ...Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо несколько маленьких скриптиков поставить и настроить. сайт musorki.net, нужен счетчик загруженных файлов, таблица загруженных файлов и авто создание маленьких страничек по каждому загруженному файлуЗакрыт17 лет назад
- $60
Требуется провести ряд консультаций по регулярным выражениям. Оплата почасовая. Все вопросы и предложения на [email protected] skype: mbarussia ICQ: 4848000 !!!! В ...Завершен17 лет назад
Нужно созжать граббер для Shop-script.Подробности по icq 394-644-551Закрыт17 лет назад
- $50
Требуется настроить форум на движке phpBB. А конкретно: 1)Добавить несколько новых модов. 2)Настроить так чтобы пр отправке сообщений можно было прикреплять картники. 3)Нужно настроить форум так,чтобы он понимал срипты видео-плееров, например ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт http://www.pharma.net.ua Вот задания которые надо сделать. Интересуют деньги и сроки по каждому отдельно и все вместе. Оплата по Webmoney по факту выполненных работ. 1. ...Закрыт17 лет назад
Есть форум phpbb3, есть главная страничка на которую нужно выводить новости. Новости можно размещать с помощью отдельной панели, а можно реализовать вывод первых сообщений в теме из определенного форума на главную страницу в качестве новости.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Господа, имеется Social Engine 2.7 Требуется: 1. Вроде есть русский языковой файл, но отображается какая-то билиберда. Нужно добиться праильного отображения русского. 2. Не устраивает организованный поиск по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Надо сделать формочку на аяксе (аналог можно увидеть в контактах на фри-лансе.ру) 1. есть ссылка, 2. при нажатии на нее, появляется формочка ( на форме два текст инпута, кнопка ...Закрыт17 лет назад