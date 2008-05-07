Php-скрипт для заливки контента в Joomla

Есть xml-файл в формате:

Анекдоты

Поздравления

Истории

1

ТЕКСТ АНЕКДОТА.....

2

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ....

1. Нужно написать скрипт, который контент из этого файла загрузит в БД Joomla. Т.е. создаст соответствующие категории и в них распихает анекдоты/поздравления и т.д.

2. Аналогичный скрипт нужен для DLE

П. 1 нужен срочно, желательно сегодня. Можно разным исполнителям п.1 и п.2 отдать.