Php-скрипт для заливки контента в Joomla

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Закрыт3 заявки107 просмотров

Есть xml-файл в формате:

Анекдоты

Поздравления

Истории

1

ТЕКСТ АНЕКДОТА.....

2

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ....

1. Нужно написать скрипт, который контент из этого файла загрузит в БД Joomla. Т.е. создаст соответствующие категории и в них распихает анекдоты/поздравления и т.д.

2. Аналогичный скрипт нужен для DLE

П. 1 нужен срочно, желательно сегодня. Можно разным исполнителям п.1 и п.2 отдать.

DLEJoomlaPHP
17 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$40
1 день

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shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад