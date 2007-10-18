Для портала с разнородным контентом нужно установить и настроить Sphinx http://sphinxsearch.com/ доп. информация: сравнение с другими вариантами http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/ обсуждение на хабре http://habrahabr.ru/blog/webdev/40473.html Задача: нужно настроить ...
Аякс форма (ajax form)
Надо сделать формочку на аяксе (аналог можно увидеть в контактах на фри-лансе.ру)
1. есть ссылка,
2. при нажатии на нее, появляется формочка ( на форме два текст инпута, кнопка отправить и кнопка отменить)
3. при нажатии отменить , формочка изчезает, появляется превоначальная ссылка
4. заполняются поля
5. при нажатии на отправить , вместо формочки появляется текст (имя: текст из формочки, телефон: телефон из формочки)
6. проконсультировать (стили, js) при интегрировании
Заявки фрилансеров
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