Аякс форма (ajax form)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки248 просмотров

Надо сделать формочку на аяксе (аналог можно увидеть в контактах на фри-лансе.ру)

1. есть ссылка,

2. при нажатии на нее, появляется формочка ( на форме два текст инпута, кнопка отправить и кнопка отменить)

3. при нажатии отменить , формочка изчезает, появляется превоначальная ссылка

4. заполняются поля

5. при нажатии на отправить , вместо формочки появляется текст (имя: текст из формочки, телефон: телефон из формочки)

6. проконсультировать (стили, js) при интегрировании

AJAXJavaScript
17 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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