Аякс форма (ajax form)

Надо сделать формочку на аяксе (аналог можно увидеть в контактах на фри-лансе.ру)

1. есть ссылка,

2. при нажатии на нее, появляется формочка ( на форме два текст инпута, кнопка отправить и кнопка отменить)

3. при нажатии отменить , формочка изчезает, появляется превоначальная ссылка

4. заполняются поля

5. при нажатии на отправить , вместо формочки появляется текст (имя: текст из формочки, телефон: телефон из формочки)

6. проконсультировать (стили, js) при интегрировании