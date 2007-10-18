Скрипт публикации embed видео

Необходимо создание движка для интернет-магазина, а так же дополнительная поддержка при доработки сайта под ключ. Примером может служить www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru Необходим полностью весь функционал с данного (www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru) сайта. ...