Создание видео портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок323 просмотра

Нужно сделать флеш-сайт для презентаций и видео, примерный аналог www.russia.ru

По дизайну – похожий на russia.ru

Из требований – возможность использовать видеоролики и презентации различного качества и формата.

Бюджет пока не определен.

Оставляйте, пожалуйста, ссылки на аналогичные проекты в Вашем портфолио и контакты.

Уточняющие вопросы – в личные сообщения.

17 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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