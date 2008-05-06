Нужен однопоточный PHP-скрипт для постинга записей на сервис Liveinternet. ТЗ вышлю. PS: Впоследствии скрипт должен стать многопоточным и поддерживать работу через прокси
Требуется "одеть" и немного изменить сайт на PHP
Есть функционирующий "открыточный" сайт на бесплатном движке, имеются наброски дизайна
Необходимо "натянуть" этот дизайн на сайт. Движок на PHP и MySQL
Homepage скрипта:
http://www.maianscriptworld.co.uk/free-php-scripts/maian-greetings/free-greetings-card-system/index.html
Там же можно посмотреть образцы сайтов, построенных на данном движке.
Предложения на [email protected]
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