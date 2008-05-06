Антилич для DLE

Есть сайт на шареде с описанием фильмов и сами фильмы на дедике с антиличем от smscoin.com.

Надо сделать как на filmplus.ru - к оплате по sms добавить еще и безлимитный доступ к фильмам посредствам ручного платежа по вебмани.

То есть юзер переводит деньги на вебмани, админ повышает его в статусе и тот может скачивать уже все фильмы в течение месяца.

Я лично не совсем вижу как совместить два антилича. И как будет организован процесс для безлимитного доступа - будет ли это повышение статуса или что-то ещё.

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