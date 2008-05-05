Карта города с поиском адреса и расчета маршрута между двумя точками. html страница с формой поиска, запроса и флешкой (карта города). Управление флешкой с html-страницы (разработать что-то вроде внутреннего API). Динамическая прорисовка ...
Доска+Форум
Сначала я думал, что мне нужна просто доска объявлений.
Потом я понял, что мне нужен сайтик анaлогочиный weblancerу.
Я думаю weblancer это та же впринципе доска, но с развёрнутыми функциями.
Кое-что здесь для меня лишнее, а кое-что надо добавить.
На данный момент я просто поставил phpbb, вытащил один форум на главную и получил доску.
С личкой и т.д.
Я не ищу "крутых" прогаммистов из Масквы, каторые делают сайты под "развадной" ключ.
С 2000 года я поддерживаю общеизвестный сайтик написанный на пёрле и имею некоторое представление о...
Продвинутый студент энтузиаст меня вполне бы устроил.
Например нужен будет модуль поиска объявления по зипкоду(почтовый яшик) в радиусе 10,30 и т.д. миль.
Человек, который думает что он умней меня, только потому что он программист мне не подходит.
:)
Примеры работ и отзывы живых людей помогут мне понять, если Вы тот чел, которого я ищу.
Предоплаты, конечно же не будет.
Но когда будет очевидно, что человек вменяемый и вырисовывается что-то реальное, с удовольствием пошлю денег.
Бюджет -$500 без дизайна.
Сроки - 3-6 недель.
Т.З. - будет выслано персонально.
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