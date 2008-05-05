Доска+Форум

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок311 просмотров

Сначала я думал, что мне нужна просто доска объявлений.

Потом я понял, что мне нужен сайтик анaлогочиный weblancerу.

Я думаю weblancer это та же впринципе доска, но с развёрнутыми функциями.

Кое-что здесь для меня лишнее, а кое-что надо добавить.

На данный момент я просто поставил phpbb, вытащил один форум на главную и получил доску.

С личкой и т.д.

Я не ищу "крутых" прогаммистов из Масквы, каторые делают сайты под "развадной" ключ.

С 2000 года я поддерживаю общеизвестный сайтик написанный на пёрле и имею некоторое представление о...

Продвинутый студент энтузиаст меня вполне бы устроил.

Например нужен будет модуль поиска объявления по зипкоду(почтовый яшик) в радиусе 10,30 и т.д. миль.

Человек, который думает что он умней меня, только потому что он программист мне не подходит.

:)

Примеры работ и отзывы живых людей помогут мне понять, если Вы тот чел, которого я ищу.

Предоплаты, конечно же не будет.

Но когда будет очевидно, что человек вменяемый и вырисовывается что-то реальное, с удовольствием пошлю денег.

Бюджет -$500 без дизайна.

Сроки - 3-6 недель.

Т.З. - будет выслано персонально.

17 лет назад
abit
28 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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