Доска+Форум

Сначала я думал, что мне нужна просто доска объявлений.

Потом я понял, что мне нужен сайтик анaлогочиный weblancerу.

Я думаю weblancer это та же впринципе доска, но с развёрнутыми функциями.

Кое-что здесь для меня лишнее, а кое-что надо добавить.

На данный момент я просто поставил phpbb, вытащил один форум на главную и получил доску.

С личкой и т.д.

Я не ищу "крутых" прогаммистов из Масквы, каторые делают сайты под "развадной" ключ.

С 2000 года я поддерживаю общеизвестный сайтик написанный на пёрле и имею некоторое представление о...

Продвинутый студент энтузиаст меня вполне бы устроил.

Например нужен будет модуль поиска объявления по зипкоду(почтовый яшик) в радиусе 10,30 и т.д. миль.

Человек, который думает что он умней меня, только потому что он программист мне не подходит.

:)

Примеры работ и отзывы живых людей помогут мне понять, если Вы тот чел, которого я ищу.

Предоплаты, конечно же не будет.

Но когда будет очевидно, что человек вменяемый и вырисовывается что-то реальное, с удовольствием пошлю денег.

Бюджет -$500 без дизайна.

Сроки - 3-6 недель.

Т.З. - будет выслано персонально.