Что нужен скрипт для импорта данных из csv-файла в базу данных движка PHP LD. csv-файлы бывают 2 типов: база ссылок и база статей. Полное ТЗ вышлю по запросу. PS: в ...
Интернет-магазин
Нужен интернет магазин, на подобии даного! Возможно нужно будет немного подредактировать дизайн! и наполнить продукцией (7000 найменований) Сроки сжатые! прошу отписатся по цене и по срокам!
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