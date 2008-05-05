Что нужен скрипт для импорта данных из csv-файла в базу данных движка PHP LD. csv-файлы бывают 2 типов: база ссылок и база статей. Полное ТЗ вышлю по запросу. PS: в ...
Сделать тулбар
Здравствуйте.
Необходимо сделать тулбар для интеграции в браузер с несколькими элементами (форма, кнопка, иконка), который либо инсталируется или же просто при запуске файла интегрируется в браузер. Скрипт не коммерческий, поэтому бюджет не особо большей и хотелось бы узнать стоимость данной реализации. Сроки не важны.
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