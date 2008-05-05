Нужна БД на MySql и PHP приложение к ней

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок280 просмотров

Нужна БД на MySql и PHP приложение к ней.

Должно быть:

-различные запросы

-авторизация

-поиск по базе

MySQLPHP
17 лет назад
Vexar
Денис 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Исправить ошибку с отсылкой данных формы на почту

    Есть сайт с формой обратной связи.l Форма перестала отсылать данные на почту как раньше. Возможно это связано с апгрейдом всего софта у хостера. Т.к. даты совпадают... Стоимость плз указывайте сразу и срок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Выбиральшик очков

    Есть 150 моделей очков. Нужно создать веб-апликацию, которая поможет в онлайн режиме примерять очки и увидеть как она сидит на лице. Итак шаги следуюшие 1. Ползователь загружает на ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Получение live счетов теннисных матчей на C#

    На www.atptennis.com в меню "Live Scores" открывается Flash, который показывает текущий счет матчей. (http://www.protennislive.com/lsLaunch.asp?year=2008&amp;wkno=19&amp;lang=en&amp;tabno=1&amp;ref=www.atptennis.com) Необходимо запрограммировать закачку данных с переодичностью 1 сек. на C#.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Правки в сайт на битриксе

    Нужно внести правки в несколько сайтов на битриксе. В одном - чуть поправить верстку и JS, в другом - визуалку, и так - по мелочевке. Бюджеты не большие - но за денюжку + дальнейшее сотрудничество ...

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш + JS

    $30

    Есть 50 обьектов при подводе должна показываться информация из БД (бд уже есть) при клике на обьект должна быть еще вложеность обьектов рядом = все псд есть нужно только сделать при подводе чтобы инфа во ...

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web Сервис - отправка SMS сообщений

    $1000

    Создание онлайн сервиса - аналог sms3.ru + Дополнительный функционал. Прошу указывать цены за 100% аналог sms3. Стоимость разработки дополнительного функционала - договорная. Опыт создания web сервисов ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать систему электронных журналов

    $800

    Необходимо создать систему электронных журналов для образовательного учреждения. Нужно написать модуль и прикрепить к существующему сайту (сайт статический). Детальное ТЗ при переписке. Оставляйте свои предложения сдесь. В первую очередь ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скопировать меню

    $250

    Необходимо сделать точно такое же верхнее меню как на сайте http://www.sky.com/portal/site/skycom/home Грузится там не очень быстро, и слегка притормаживает - эти недостатки переносить не хотелось бы) При нажатии на пункт появляется леер с ...

    JavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад