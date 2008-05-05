Скопировать меню

Необходимо сделать точно такое же верхнее меню как на сайте http://www.sky.com/portal/site/skycom/home

Грузится там не очень быстро, и слегка притормаживает - эти недостатки переносить не хотелось бы)

При нажатии на пункт появляется леер с анонсом новости.

Насколько я понимаю, реализовать можно как на флеше, так и на JS-framework, так что просьба в заявках указывать технологию.

Функционал (сами пункты меню; просмотр текста, галерей, видео, минимизация) и цвета те же.

Важно:

- качественная анимация,

- кроссбраузерность,

- пункты меню, ссылки, картинки, тексты, видео хранятся в отдельном файле