Заставить движок Nuked-Klan говорить по русски

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки237 просмотров

Есть такой движок Nuked-Klan - ( http://nuked-klan.org/index.php?file=Download&op=description&dl_id=266 ) на нем стоит стандартная кодировка iso-8859-1 и понятное дело когда добавляешь новости на русском языке вылазиют каракули... Вообщем нужно заставить движок понимать русский язык..

- для контакта icq 818-770

17 лет назад
Peretz
Левшин 
34 года
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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