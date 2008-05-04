Интернет-телевидение

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Требуется организовать интернет-вещание на VPS UNIX.

также рассматривается вариант организации вещания через ретранслятор.

использовать можно готовые продукты.

очень понравилось, как сделано на сайте http://tv-plus.ru/

17 лет назад
sup_www
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров