Создание каталога (php + mysql)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок322 просмотра

Требуется создать простой скрипт (php + mysql), приблизительно как на сайте http://www.ruins.ru

А именно каталог страховых компаний и брокеров.

Дизайн не требуется.

ТЗ небольшое.

Оплата желательно наличными в Москве. Возможно WebMoney, Яндекс

MySQLPHP
17 лет назад
AlexDT
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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