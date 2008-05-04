Доработака shop-script

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки163 просмотра

Необходима доработака интернет-магазина shop-script, точнее его партнерской программы. В стандартном движке покупатель становится рефералом по ссыле http://shop/index.php?refid=0000. Нужно дописать, чтобы работало http://shop/index.php?productID=0000?refid=0000 или http://shop/index.php?refid=0000?productID=0000

так же на категорию

http://shop/index.php?categoryID=0000?refid=0000 или http://shop/index.php?refid=0000?categoryID=0000.

Тоесть можно было делать партнерские ссылки на конкретный продукт или конкретную категорию. Ни какой дополнительной статистики не требуется только аффелирование.

17 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
17 лет назад
$20
1 день
Задание по доработке shop-script. Понравилось, что задавал мало вопросов, разобрался, сделал быстро и качественно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
17 лет назад