Перевод Flash сайта с англ. на русс.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен24 заявки325 просмотров

Есть исходники, есть англ. сайт, есть перевод. На выходе нужно получить swf с русскими текстами.

17 лет назад
Bust_Ed
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

flash-d
33 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$100
Рекомендую. Сделано больше, чем оговаривалось, в разумные сроки по разумной цене.
Хороший заказчик, приятно работать. Думаю и в дальнейшем, буду сотрудничать с ним.

Заявки фрилансеров

flash-d
33 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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