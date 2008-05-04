Система обмена электронных денег

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки194 просмотра

Итак ТЗ :

1.Клиентская часть

1.1 Оформление ввода/вывода средств

Некий калькулятор, колонка отдадите клиент вводит ссумму и в колонке "получаете" автоматически расчитываеться сумма к получению , данные для расчета т.е. тариф обмена должен задаваться в админской панели. Далее идут все реквизиты клиента ФИО паспортные данные (при выводе) р/с,бик, кор/сч, наименование и город банка,емаил,телефон и адрес.А также платежные реквизиты валюты и примечание.При оформлении ввода/вывода список валют должен быть в виде выпадающего меню. Самое последнее это галочка что клиент согласен с условиями договора, если он не ставит галочку то к оплате не переходит. После того как все реквизиты заполнены он может переходить к оплате причем к той системе которую он выбрал в качестве оплаты .Далее обязательно если это ввод денежных средств безналичным путем то должен формироваться счет на оплату для юр лиц и квитанция для физ лиц.

Регистрация клиентов должна происходить автоматически при заполнении заявки и ему на электронку должно после оформления заявки отправляться письмо со всеми параметрами заказа и с его логином и паролем в личный кабинет.В личном кабинете клиент должен видеть по каждой заявке прикрепленный договор в вордовском файле (или ссылка на страничку в РНР с договорм), счет,акт и все неодходимые документы а так же стату заявки ( в обработке, выполненно) желательно чтобы статусы можно бюыло добавлять в админской панели.Нумерация у всех заявок должна совпадать с номером договора,счета и акта.

Раздел услуги это своеобразный магазин. т.е. предпологаеться погашение кредитов за интернет валоюты

Админская панель.

1.Возможность просматривать все завки

2.Возможность отправлять менять тарифы и чтобы калькулятор работал в соответствии с новыми тарифами.

3.Возможность прикреплять пользователям документы в любом формате в личном кабинете.

4.Возможность добавлять/удалять валюты

5.Возможность добовлять/удалять статусы

6.Возможность добовлять/удалять услуги

7.Возможность добовлять/удалять новости

8.Возможность отправлять рассылку

9.Возможность вести статистику заказов сделанных,выполненных,посещаемости.

Форма отправки обратной связи должна быть отображена в адмиской панели как форум или гостевая а при моем ответе ответ уходит на емаил пользователя.

Системы будут :

Веб мани (www.webmoney.ru)

Рупей (rupay.com)

Манимейл (www.moneymail.ru)

Монета (www.moneta.ru)

Дельтакей (www.deltakey.ru)

Яндекс (money.yandex.ru)

Единый кошелек (www.w1.ru)

Мобильный кошелек (www.mobw.ru)

ИНОКард (ino.ru)

17 лет назад
dimad
47 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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