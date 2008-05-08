Авторизация в liveinternet

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок194 просмотра

Необходимо написать на php функцию авторизации здесь http://liveinternet.ru/top

PHP
17 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bisyarin
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$30
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстро нашли общий язык и пришли к общему видению задачи. Вполне доволен работой с Amster.

Заявки фрилансеров

bisyarin
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад