Необходимо cделать небольшой сайт на php+mysql на базе какого-нибудь скрипта авторизации, пользователи могут оставлять некоторые заявки на сайте, которые администраторы могут подтверждать, отклонять и проч. Более подробно в случае заинтересованности - fast-search собака ...
Создание и настройка скриптов и модуля для сайта
Нужно разработать движок сайта и настроить модули и собрать сайт. (шаблон дизайна есть)
- регистрация. единая база клиентов (значит одна на все модули сайта)
- внутренняя мембер ареа
- внутренний форум (например форум движок с simplemachines.org или какой-то другой )
- внутренный чат (настроенный модуль http://parachat.com)
- внутренний календарь (назначение юзерами встреч с админом)
Нужен порядочный, дееспособный и профессиональный веб-программист с хорошей репутацией и способный выполнить в короткие сроки. Укажите вашу ориентировочную цену и срок.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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