Создание и настройка скриптов и модуля для сайта

Один из лучших заказчиков, с кем мне приходилось работать. Вежливость, пунктуальность, человечность — вот три качества, которые как нельзя лучше характериуют Михаила. О «мелочах» вроде всегда адекватной оценке работ, предоставления четкого и понятного ТЗ, оплаты сразу после сдачи проекта, толерантности к возникающим проблемам и быстрого их (проблем) решения и говорить не приходится. Наверное, таким и должен быть заказчик, близкий к идеалу. Приглашаю к сотрудничеству с Михаилом самым настоятельным образом!