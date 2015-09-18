Создание и настройка скриптов и модуля для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок224 просмотра

Нужно разработать движок сайта и настроить модули и собрать сайт. (шаблон дизайна есть)

- регистрация. единая база клиентов (значит одна на все модули сайта)

- внутренняя мембер ареа

- внутренний форум (например форум движок с simplemachines.org или какой-то другой )

- внутренный чат (настроенный модуль http://parachat.com)

- внутренний календарь (назначение юзерами встреч с админом)

Нужен порядочный, дееспособный и профессиональный веб-программист с хорошей репутацией и способный выполнить в короткие сроки. Укажите вашу ориентировочную цену и срок.

17 лет назад
GameEra
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CodeDreamer
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$750
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Один из лучших заказчиков, с кем мне приходилось работать. Вежливость, пунктуальность, человечность — вот три качества, которые как нельзя лучше характериуют Михаила. О «мелочах» вроде всегда адекватной оценке работ, предоставления четкого и понятного ТЗ, оплаты сразу после сдачи проекта, толерантности к возникающим проблемам и быстрого их (проблем) решения и говорить не приходится. Наверное, таким и должен быть заказчик, близкий к идеалу. Приглашаю к сотрудничеству с Михаилом самым настоятельным образом!

Заявки фрилансеров

CodeDreamer
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад