Для сайта на движке Script-Shop 1.4 требуется создать фильтр (Подбор товар по параметрам) аналогичный как на сайте triabc.ru. Подбор по параметрам: 1. Категория: (выпадающий список) 2. Код (строка, равна артикулу в ...
Полноценное обучение языку программирования
Требуется специалист который в полном объеме может обучит языку программированию PHP5 и взаимодействие работы с базой данных MySQL
Профисионально и в доступной форме предоставить уроки и задания
Подготовить специалиста для создания web-проектов любой сложности.
Нужен уверенный в своих силах человек имеющий многолетний опыт работы !!!
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