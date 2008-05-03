Полноценное обучение языку программирования

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Требуется специалист который в полном объеме может обучит языку программированию PHP5 и взаимодействие работы с базой данных MySQL

Профисионально и в доступной форме предоставить уроки и задания

Подготовить специалиста для создания web-проектов любой сложности.

Нужен уверенный в своих силах человек имеющий многолетний опыт работы !!!

MySQLPHP
17 лет назад
ketgut
Артем 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

remnew
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

remnew
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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