Требуется специалист который в полном объеме может обучит языку программированию PHP5 и взаимодействие работы с базой данных MySQL Профисионально и в доступной форме предоставить уроки и задания ...
Редактирование os commerce,joomla,shop script pro
Есть 3 сайта, соедененные между собой общей базой товаров. Один сайт joomla, другой Shop scipt pro , третий OS commerce. В каждом из них нужно сделать работу, поэтому требуется человек разбирающийся во всех 3ёх движках.
То что нужно:
OS commerce:
1)
Сделать возможность заказа без регистрации, но с обязательным заполнением полей адрес телефон имя
Shop scipt pro
1) В Корзине добавить поле артикул.
2) сделать возможным помещения на главную страницу как главные категорий, так и подкатегорий, так и самих товаров
joomla
1) Исправить некорректню работу поиска. Если в поиске который слева ввести 2 значения цены - то прост оотображается белая страница, если выбраны категории "все" – исправить.
2) Если Выбрать категорию, к примеру, то поиск работает,но если ввести ,к примеру, от 2000, то только на первой странице товары будут от 2000, на всех остальных будут товары и по 80 и по 300р…Вобщем поиск совсем не работает
3)
В админке на странице «категории», а так-же при добавлении новой категории, нового товара или перемещении товара («управление каталогом») высвечиваеться список всех категорий и подкатегорий. Главные категории выделять цветом!
4)
В браузере Mozilla Fire Fox когда открываешь какую нибудь категорию слева, появляеться разрыв в цвете , а на верху сайта под слово «доставка» есть маленькая тонкая белая полоса. Исправить
5) В админке есть функция, которая позволяет понижать или понижать цену на определнный поцент для указанной категории (т.е. все товары которые есть в категории). Эта функция имеет баг, если товар скопирован в несколько категорий, т.е. товар "карандаш" находиться как в категории "карандаши" так и в категории "настольные принадлежности" , то при уменьшении обоих этих категорий на 30% , сам карандаш уменьшиться на 60%
На всех 3ёх сайтах, т.к. у них структура одинаковая, сделать меню с блоками.
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