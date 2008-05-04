Необходимо написать на php функцию авторизации здесь http://liveinternet.ru/top
Граббер информации из популярных магазинов
Нужно собрать каталог текущих позиций + настроить переодические обновления данного каталога
Магазин на базе e-SHOP 3.5
грабить из магазинов (Озон Балеро и тд)
128-474-525
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть сайт на движке DLE, но его поиск не устраивает, хотели бы систему поиска переделать. Суть переделки: Поиск должен искать в НАЗВАНИИ новости первую букву, выводить все данные, при вводе второй буквы, редактирвоать поиск ...Закрыт17 лет назад
Нужно разработать движок сайта и настроить модули и собрать сайт. (шаблон дизайна есть) - регистрация. единая база клиентов (значит одна на все модули сайта) - внутренняя мембер ареа - внутренний ...Завершен10 лет назад
Необходимо cделать небольшой сайт на php+mysql на базе какого-нибудь скрипта авторизации, пользователи могут оставлять некоторые заявки на сайте, которые администраторы могут подтверждать, отклонять и проч. Более подробно в случае заинтересованности - fast-search собака ...Закрыт17 лет назад
- $100
Требуется человек хорошо разбирающийся в веб программировании, ориентирующийся в чужом коде. Работа нужна в joomla, os commerce и shop script pro. стучите 341 102 321Закрыт17 лет назад
- $100
Есть 3 сайта, соедененные между собой общей базой товаров. Один сайт joomla, другой Shop scipt pro , третий OS commerce. В каждом из них нужно сделать работу, поэтому требуется человек разбирающийся во всех 3ёх движках. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется специалист который в полном объеме может обучит языку программированию PHP5 и взаимодействие работы с базой данных MySQL Профисионально и в доступной форме предоставить уроки и задания ...Закрыт17 лет назад
- $80
Для сайта на движке Script-Shop 1.4 требуется создать фильтр (Подбор товар по параметрам) аналогичный как на сайте triabc.ru. Подбор по параметрам: 1. Категория: (выпадающий список) 2. Код (строка, равна артикулу в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт на ASP. Работа сложная и ответсвенная. Сроки очень ограниченные (14 дней). Оплата будет производиться в несколько этапов - каждый привязан к конкретным срокам. Ежедневная(!) сверка состоянии дел. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходима система приема платежей на сайте через мерчант Roboxchange. Приницип работы: Пользователь заходит на страницу payment.php. Там форма: Введите свой номер договора. Введите сумму, которую Вы ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад