Граббер информации из популярных магазинов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок219 просмотров

Нужно собрать каталог текущих позиций + настроить переодические обновления данного каталога

Магазин на базе e-SHOP 3.5

грабить из магазинов (Озон Балеро и тд)

128-474-525

[email protected]

17 лет назад
r0ya11
Рой 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$250
1 день
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Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад