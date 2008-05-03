Компонент для Joomla

Имеется нарезанный новый дизайн и сайт со старым дизайном. Необходимо натянуть новый дизайн на сайт. Внешне сайт не очень сложен. Небольшой набор страниц - структуры футер-меню-инфа-хедер. Шаблоны как таковые имеется. Движок ...
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Речь идет о создании сайта газеты на базе Джумлы. Практически все возможности для этого у Джумлы есть, но у газеты есть одна особенность.
Самая главная проблема - привязка контента к выпускам.
Бумажная выходит с определенной периодичностью, выпусками. Следовательно контент нужно сортировать не по хронологии, а по выпускам, "пачками".
Нужна дополнительная опция ВЫПУСК, которая наряду с другими опциями (секция, категория, автор и тд) будет присваиваться каждой статье. И по этой опции на сайте будет доступна навигация, так же как по разделам.
ВЫПУСК имеет в свою очередь такие параметры:
1. День
2. Дата
3. Номер от начала года
4. Номер от основания газеты
Выглядит это примерно так: Суббота, 3 марта 2008 №21(597), тоесть в таком виде оно выводится на сайте.
можно еще сделать пятый параметр для Выпуска - картинку. Это будет скриншот первой страницы газеты. Но это уже так, извращение
Когда открываю старую статью (поиском , из архива или по ссылке) то у меня должно выводиться из какого выпуска эта статья.
По ссылке Архив - календарь, в котором отмечены числа, когда выходила газета. Захожу в выпуск и получаю все статьи из него. Сверху где нибудь выводится какой это выпуск (Суббота, 3 марта 2008 №21(597))
Как я хотел бы чтоб это работало:
В админке есть страница "Выпуски". Там я создаю новый выпуск, присваивая ему перечисленные выше параметры.
Дальше иду добавлять статьи. Статья в джумле, как известно, имеет определенные параметры, по которым может осуществляться навигация - секция, категория, автор, дата и тд. И тут должен появиться еще один, новый параметр - ВЫПУСК. Его я тоже назначаю статье, так же как категорию, например. По умолчанию в поле "Выпуск" у меня уже есть по умолчанию последний созданный выпуск (чтоб не тратить время на дополнительные клики)
Когда я все статьи из нового выпуска газеты добавил на сайт, то опять иду в админке на страницу "Выпуски" и там ставлю последнему выпуску галочку "Опубликовать".
Все. Новый выпуск опубликован на сайте.
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