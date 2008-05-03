Компонент для Joomla

Речь идет о создании сайта газеты на базе Джумлы. Практически все возможности для этого у Джумлы есть, но у газеты есть одна особенность.

Самая главная проблема - привязка контента к выпускам.

Бумажная выходит с определенной периодичностью, выпусками. Следовательно контент нужно сортировать не по хронологии, а по выпускам, "пачками".

Нужна дополнительная опция ВЫПУСК, которая наряду с другими опциями (секция, категория, автор и тд) будет присваиваться каждой статье. И по этой опции на сайте будет доступна навигация, так же как по разделам.

ВЫПУСК имеет в свою очередь такие параметры:

1. День

2. Дата

3. Номер от начала года

4. Номер от основания газеты

Выглядит это примерно так: Суббота, 3 марта 2008 №21(597), тоесть в таком виде оно выводится на сайте.

можно еще сделать пятый параметр для Выпуска - картинку. Это будет скриншот первой страницы газеты. Но это уже так, извращение

Когда открываю старую статью (поиском , из архива или по ссылке) то у меня должно выводиться из какого выпуска эта статья.

По ссылке Архив - календарь, в котором отмечены числа, когда выходила газета. Захожу в выпуск и получаю все статьи из него. Сверху где нибудь выводится какой это выпуск (Суббота, 3 марта 2008 №21(597))

Как я хотел бы чтоб это работало:

В админке есть страница "Выпуски". Там я создаю новый выпуск, присваивая ему перечисленные выше параметры.

Дальше иду добавлять статьи. Статья в джумле, как известно, имеет определенные параметры, по которым может осуществляться навигация - секция, категория, автор, дата и тд. И тут должен появиться еще один, новый параметр - ВЫПУСК. Его я тоже назначаю статье, так же как категорию, например. По умолчанию в поле "Выпуск" у меня уже есть по умолчанию последний созданный выпуск (чтоб не тратить время на дополнительные клики)

Когда я все статьи из нового выпуска газеты добавил на сайт, то опять иду в админке на страницу "Выпуски" и там ставлю последнему выпуску галочку "Опубликовать".

Все. Новый выпуск опубликован на сайте.