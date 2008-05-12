Редизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок350 просмотров

Имеется нарезанный новый дизайн и сайт со старым дизайном. Необходимо натянуть новый дизайн на сайт.

Внешне сайт не очень сложен. Небольшой набор страниц - структуры футер-меню-инфа-хедер.

Шаблоны как таковые имеется. Движок оригинальный и не распространен в природе :)

17 лет назад
bl00d
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$200
1 день
Отлично поработали. Редизайн сделан как надо и сверх того небольшие доработки.
Очень приятный человек и ответственный заказчик. Дал чётко поставленную задачу и своевременно оплатил работу.

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад