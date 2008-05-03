Требуется разработать модуль форума

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок207 просмотров

Требуется разработать модуль форума, под наше ТЗ.

Требования: Языки и технологии: HTML, DHTML, CSS, JavaScript, PHP5, знание ООП СУБД: MySQL, умение строить сложные запросы, навыки оптимизации БД. Прочие требования: Знание и опыт работы с технологией AJAX, опыт реализации проектов уровня от "корпоративный сайт" и выше. Работа с фрэймворком Zend

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
reputacia
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17 лет в сервисе
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16 лет назад

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