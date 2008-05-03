Тонкая настройка torrent-pier на phpbb.

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужен человек, который в совершенстве знает эту систему. Потребуется установка модов от phpbb, некоторые изменения в текущем движке, консультации и настройка.

Оплату можно сделать поэтапной за каждый мод.

17 лет назад
zsr
50 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров