flash-d

Дмитрий Николаев flash-d

 
32 годаРоссия/Хабаровск
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Запуск проектов

Наши проекты:

vreale.tv - Массовое реалити шоу

gnomograd.com - ММО + ситибилдер + ферма

videobeseda.com - Жаркие видео споры, беседы и флирт

Портфолио
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$15
0 баллов
15 лет назад
Разработка флеш баннера
Начну со старта нашего сотрудничества,в личку он отписал о готовности работы над проектом вот скрин http://floomby.ru/content/9g0HCxb0mE/ я выбрал его исполнителем в моём проекте http://www.weblancer.net/projects/101021.html обсудили детали по проэкту Бюджет:15 USD сроки 1 день старт работы был вчера в 14:23 10.03.2009. Уже 20-24 11.03.2009 по мск и я так и не дождался результата от Дмитрия, он мне отписал в icq (время 16-57) http://floomby.ru/content/DTuzNZ1R8U/ "Здравствуйте, у моего человека который делает баннер проблемы с интернетом, как только он появится, я отправлю баннер вам на почту. Извините, за задержки. " , после этого на сообшения не отвечяет, У Дмитрия указан Телефон: +79241395583 я звоню никто неберёт трубку! Вывод сделан человек подвёл меня в работе над проектом! Потереное время которое просто так не вернёш. Категорически несоветую работать с данным исполнителем! В данном сотрудничестве 1 разочарования!!! Ps. Сегодня Сутра 12.03.2009 в 11-00 по мск дозвонился до Дмитрия Николаева, он сказал в течение 15 минут вышлет мне баннер,ждал я минут 50 как он сказал я сейчас вышлю баннер оказывается его человек который делает баннер ему выслал,и он выслал мне спустя 50 минут хотя в течение этого времени говорил что выслал на почту уже давно))) я ему показал скрин что на почте ничего нету , всеголиш 50 минут провыслал баннер который не соответсвует ни качесту его работ в портфолио ни по техническому заданию не сделано... Крайне неприятное сотрудничество!!!
Bust_Ed
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Перевод Flash сайта с англ. на русс.
Рекомендую. Сделано больше, чем оговаривалось, в разумные сроки по разумной цене.
Хороший заказчик, приятно работать. Думаю и в дальнейшем, буду сотрудничать с ним.
Ответный отзыв
web_studio54
Аркадий 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$65
10 баллов
15 лет назад
Анимировать карту
Дмитрий, хороший специалист, очень ответственный. За время сотрудничества не возникало ни единого конфликта, всё просто супер. Буду сам по мере надобности работать и всем советую. Спасибо за качественно выполненную анимацию!
В процессе работы по проекту все вопросы решались оперативно. С Аркадием приятно общаться, советую и другим фрилансерам работать с ним.
Ответный отзыв
treuster
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Доработка Flash-сайтов
Человек отзывчивый, легкий в общении. Работу выполнил отлично, согласно ТЗ и в срок. Будем работать дальше.
Буду рад продолжить работать с вами!
Ответный отзыв
scip
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
9 баллов
17 лет назад
Анимировать сплэш-страницу
Все хорошо, сделано качественно и в срок
Буду рад продолжить работать с вами!
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов(-1)
от $300
от 10 дней
нет рейтинга