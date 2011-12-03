Запуск проектов
Наши проекты:
vreale.tv - Массовое реалити шоу
gnomograd.com - ММО + ситибилдер + ферма
videobeseda.com - Жаркие видео споры, беседы и флирт
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Агентство Brand I458 просмотров
- Игра: МуМу445 просмотров
- Журнал: Magazine333 просмотра
- Мир: 7ДоМишек446 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
0 баллов
15 лет назад
Начну со старта нашего сотрудничества,в личку он отписал о готовности работы над проектом вот скрин http://floomby.ru/content/9g0HCxb0mE/ я выбрал его исполнителем в моём проекте http://www.weblancer.net/projects/101021.html обсудили детали по проэкту Бюджет:15 USD сроки 1 день старт работы был вчера в 14:23 10.03.2009. Уже 20-24 11.03.2009 по мск и я так и не дождался результата от Дмитрия, он мне отписал в icq (время 16-57) http://floomby.ru/content/DTuzNZ1R8U/ "Здравствуйте, у моего человека который делает баннер проблемы с интернетом, как только он появится, я отправлю баннер вам на почту. Извините, за задержки. " , после этого на сообшения не отвечяет, У Дмитрия указан Телефон: +79241395583 я звоню никто неберёт трубку! Вывод сделан человек подвёл меня в работе над проектом! Потереное время которое просто так не вернёш. Категорически несоветую работать с данным исполнителем! В данном сотрудничестве 1 разочарования!!! Ps. Сегодня Сутра 12.03.2009 в 11-00 по мск дозвонился до Дмитрия Николаева, он сказал в течение 15 минут вышлет мне баннер,ждал я минут 50 как он сказал я сейчас вышлю баннер оказывается его человек который делает баннер ему выслал,и он выслал мне спустя 50 минут хотя в течение этого времени говорил что выслал на почту уже давно))) я ему показал скрин что на почте ничего нету , всеголиш 50 минут провыслал баннер который не соответсвует ни качесту его работ в портфолио ни по техническому заданию не сделано... Крайне неприятное сотрудничество!!!
$100
10 баллов
15 лет назад
Рекомендую. Сделано больше, чем оговаривалось, в разумные сроки по разумной цене.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно работать. Думаю и в дальнейшем, буду сотрудничать с ним.
$65
10 баллов
15 лет назад
Дмитрий, хороший специалист, очень ответственный. За время сотрудничества не возникало ни единого конфликта, всё просто супер. Буду сам по мере надобности работать и всем советую. Спасибо за качественно выполненную анимацию!
Ответный отзыв
В процессе работы по проекту все вопросы решались оперативно. С Аркадием приятно общаться, советую и другим фрилансерам работать с ним.
$0
10 баллов
17 лет назад
Человек отзывчивый, легкий в общении. Работу выполнил отлично, согласно ТЗ и в срок. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Буду рад продолжить работать с вами!
$0
9 баллов
17 лет назад
Все хорошо, сделано качественно и в срок
Ответный отзыв
Буду рад продолжить работать с вами!
Веб-программирование
6 отзывов(-1)
от $300
от 10 дней
нет рейтинга