Доработка анимации роликов игры

Необходимо доработать анимацию Flash-роликов для игры МуМу согласно ТЗ.

http://www.youtube.com/watch?v=-FVAb01pFGY

00:11-00:15 – Крупный план части коровы – очень плоское изображение, нарушены пропорции (расстояние между глаз, ушей, рога неправильно расположены и т.д.) – Прим.: см. файл ЛОГОТИПЫ_корова.jpg

Надо сделать корову в рост (так она более пропорционально и понятно выглядит, т.е. идентифицируется) и сделать соответствующую живую мимику.

00:29-00:31 – то же самое

00:39-00:42 – то же самое и когда корова идет (профильное изображение) исправить положение рта – вместо кружка сделать приоткрытый рот при помощи нижней части морды.

01:15 – то же самое и убрать рот в виде красного кружка (сделать более естественным и живым)

01:42 - 01:47 – сделать мимику корове, также смотрите замечания по поводу соответствия логотипу и объемности изображения.

02:33 - 02:41– корова смотрится очень плоской и неживой.

05:24 - 05:47 – вместо застывшей улыбки сделать более живую мимику, т.е. морда, глаза и рот должны быть подвижными.

http://www.youtube.com/watch?v=bS-fJm853sY

08:01 - 08:06 – разговаривает с закрытым ртом – надо сделать разговорную мимику.

08:06 - 08:13 – плоский крупный план – см. замечания по 1 части ролика к крупным планам, также обрезанное изображение коровы ее невозможно идентифицировать с коровой.

Ролик в лучшем качестве (100 Мб): http://www.exastudio.ru/mumu/mumu.avi

Исходники для доработки во fla отправлю выбранному исполнителю.