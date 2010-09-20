Нужны анимационные и статичные тизеры ( много )

АнимацияЗавершен13 заявок431 просмотр
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200*200 до 75кб штучек 100, 4 тематики

пишите цену за штуку, сроки и портфолио

13 лет назад
Mellkiy
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$100
2 дня
Все отлично, рекомендую!
С Иваном легко находится общий язык. Объясняет все просто и доступно. Было приятно иметь дело.
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