Сделать флеш-плеер для подкастов - проигрывать mp3, чтобы его можно было потом встраивать и на другие сайты (подобно плееру ютуба или podfm.ru).

1. Размер - как у podFM.ru - прямоугольник с закругленными уголками,но с серым ободком.

2. Возможность встраивания изображения, как у podFM.ru

3. Кнопки Play, Stop, Звук (изображение динамика): серого цвета. При наведении на которые меняют цвет на голубые (#00ffff).

При нажатии на плей и произведения mp3-файла кнопка Play превращается в кнопку "Пауза".

При нажатии на кнопку Звук появляется красная черточка и надпись "нет".

4. Уровень громкости в 20 шагов.

5. Имя сайта внизу справа (одно слово).

6. Ползунок нежно голубого цвета, и наверху от него время:

- сколько прошло (слева)

- продолжительность звука (справа)

7. Фоновый цвет плеера:

- светлосерый с градиентом внизу (переход на серый)

Если фрилансер из г.Казань, то можно встретиться и обговорить...