Требуется нарисовать и анимировать шапку во флэше для сайта по продаже квадроциклов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать флеш-плеер для подкастов - проигрывать mp3, чтобы его можно было потом встраивать и на другие сайты (подобно плееру ютуба или podfm.ru).
1. Размер - как у podFM.ru - прямоугольник с закругленными уголками,но с серым ободком.
2. Возможность встраивания изображения, как у podFM.ru
3. Кнопки Play, Stop, Звук (изображение динамика): серого цвета. При наведении на которые меняют цвет на голубые (#00ffff).
При нажатии на плей и произведения mp3-файла кнопка Play превращается в кнопку "Пауза".
При нажатии на кнопку Звук появляется красная черточка и надпись "нет".
4. Уровень громкости в 20 шагов.
5. Имя сайта внизу справа (одно слово).
6. Ползунок нежно голубого цвета, и наверху от него время:
- сколько прошло (слева)
- продолжительность звука (справа)
7. Фоновый цвет плеера:
- светлосерый с градиентом внизу (переход на серый)
Если фрилансер из г.Казань, то можно встретиться и обговорить...
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