Создание Flash-шапки (векторной с анимацией).

Фото и исходники галереи в архиве. Выглядеть должно как на фото. Область где расположены маленькие фотографии надо поднять вверх и что бы в видимой области было 10-12 фоток. Название галерей должно находится в верху по ...
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Требуется нарисовать и анимировать шапку во флэше для сайта по продаже квадроциклов.
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