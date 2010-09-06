Нужен анимированный баннер

Быстро, качественно! Это что касается работы ;) Сильно осторожничает и не работает без предоплаты, не смотря на репу в е-коммерции, очень странно и несколько расстраивает т.к. те кто ведут бизнес в сети РЕПУ берегут превыше всего! А в остальном вопросов нет, мои рекомендации...