Доработка Flash-галереи

Фото и исходники галереи в архиве.

Выглядеть должно как на фото. Область где расположены маленькие фотографии надо поднять вверх и что бы в видимой области было 10-12 фоток. Название галерей должно находится в верху по 6 в столбце. Количество галерей будет варьироваться, поэтому надо сделать, что бы они добавлялись из фаила, на подобии как беруться фотографии из xml. Желательно, что бы фотографии брались из разных папок а не из одной как сделано изначально.