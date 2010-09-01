Доработка Flash-галереи

АнимацияЗакрыт8 заявок220 просмотров
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Фото и исходники галереи в архиве.

Выглядеть должно как на фото. Область где расположены маленькие фотографии надо поднять вверх и что бы в видимой области было 10-12 фоток. Название галерей должно находится в верху по 6 в столбце. Количество галерей будет варьироваться, поэтому надо сделать, что бы они добавлялись из фаила, на подобии как беруться фотографии из xml. Желательно, что бы фотографии брались из разных папок а не из одной как сделано изначально.

13 лет назад
shuric85
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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