Флеш-программирование: фотогалерея и меню из xml

Сделать флеш-плеер для подкастов - проигрывать mp3, чтобы его можно было потом встраивать и на другие сайты (подобно плееру ютуба или podfm.ru). 1. Размер - как у podFM.ru - прямоугольник с закругленными уголками,но с серым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем флеш-программиста, который также будет и немного флеш-дизайнером. Нужен надежный человек, с которым можно постоянно сотрудничать.
Сейчас передо мной стоит задача сделать сайт наподобие www.gaetan-caputo.com
Я могу обеспечить дизайн, верстку, внедрение CMS, и формирование xml файлов (или другой формат), где описывается структура меню, а также список файлов для фотогалереи.
От флеш программиста требуется предоставить:
- флешку для фотогалереи с перелистыванием страниц (желательно сделать более стильно, чем в образце)
- флешку для менюшки (эффекты могут быть как в образце так и наподобие)
- флешку для mp3 плеера по предоставленному дизайну (на сайте будет музыкальное сопровождение, это просто цикличное проигрывание одного файла + кнопочка вкл/выкл)
Оплата: WM, ЯД или наличными в Москве при встрече.
Требования к специалисту:
* портфолио с аналогичными решениями
* готовность к регулярной коммуникации и отчетности в дневное время (skype, email, телефон)
* адекватная цена (учитываем, что есть много бесплатных решений на ту же тему, просто нам нужен индивидуальный дизайн)
* адекватное общение и полное воспроизведение вопросов и заданий, внимательность к коммуникации
* готовность вносить правки, чтобы получить максимально качественный результат (в разумных пределах, конечно)
* приветствуется: нахождение в Москве или МО, возможность встречи
* приветствуется: творческие подход и предложение своих идей
Пожалуйста пишите в комментариях:
1. Ваша цена за описанный объем работ
2. Ваши контакты для связи: e-mail и, желательно, телефон. Для отбора кандидатов буду задавать дополнительные вопросы.
3. Ссылки на примеры Ваших работ в области флеш-программирования.
4. Есть ли возможность встречи в Москве?
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