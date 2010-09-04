Флеш-программирование: фотогалерея и меню из xml

Ищем флеш-программиста, который также будет и немного флеш-дизайнером. Нужен надежный человек, с которым можно постоянно сотрудничать.

Сейчас передо мной стоит задача сделать сайт наподобие www.gaetan-caputo.com

Я могу обеспечить дизайн, верстку, внедрение CMS, и формирование xml файлов (или другой формат), где описывается структура меню, а также список файлов для фотогалереи.

От флеш программиста требуется предоставить:

- флешку для фотогалереи с перелистыванием страниц (желательно сделать более стильно, чем в образце)

- флешку для менюшки (эффекты могут быть как в образце так и наподобие)

- флешку для mp3 плеера по предоставленному дизайну (на сайте будет музыкальное сопровождение, это просто цикличное проигрывание одного файла + кнопочка вкл/выкл)

Оплата: WM, ЯД или наличными в Москве при встрече.

Требования к специалисту:

* портфолио с аналогичными решениями

* готовность к регулярной коммуникации и отчетности в дневное время (skype, email, телефон)

* адекватная цена (учитываем, что есть много бесплатных решений на ту же тему, просто нам нужен индивидуальный дизайн)

* адекватное общение и полное воспроизведение вопросов и заданий, внимательность к коммуникации

* готовность вносить правки, чтобы получить максимально качественный результат (в разумных пределах, конечно)

* приветствуется: нахождение в Москве или МО, возможность встречи

* приветствуется: творческие подход и предложение своих идей

Пожалуйста пишите в комментариях:

1. Ваша цена за описанный объем работ

2. Ваши контакты для связи: e-mail и, желательно, телефон. Для отбора кандидатов буду задавать дополнительные вопросы.

3. Ссылки на примеры Ваших работ в области флеш-программирования.

4. Есть ли возможность встречи в Москве?