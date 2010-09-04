Flash анимация

Требуется анимация заклинаний в бою.

Заклинаний 8 шутк: 4 атаки, 2 защиты, 2 бафа.

Нужна небольшая анимация для кадого из них, для атаки летящий шар/луч, для защиты что-то на подобие поля, для бафа какие нибудь искорки над персонажем. Анимация должна быть не сильно тяжелая.

Заклинания должны отличаться, но не сильно.

Интерфейс боя: http://clip2net.com/s/wqZw

Бюджет не большой и указан в проекте, зато вы получите хорошую работу в портфолио.

При хорошем результате, в будущем вы можете получить хорошие заказы от нас, это можете считать тестовым заданием.