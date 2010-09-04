Flash анимация

Ищем флеш-программиста, который также будет и немного флеш-дизайнером. Нужен надежный человек, с которым можно постоянно сотрудничать. Сейчас передо мной стоит задача сделать сайт наподобие www.gaetan-caputo.com Я могу обеспечить дизайн, верстку, внедрение CMS, и формирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется анимация заклинаний в бою.
Заклинаний 8 шутк: 4 атаки, 2 защиты, 2 бафа.
Нужна небольшая анимация для кадого из них, для атаки летящий шар/луч, для защиты что-то на подобие поля, для бафа какие нибудь искорки над персонажем. Анимация должна быть не сильно тяжелая.
Заклинания должны отличаться, но не сильно.
Интерфейс боя: http://clip2net.com/s/wqZw
Бюджет не большой и указан в проекте, зато вы получите хорошую работу в портфолио.
При хорошем результате, в будущем вы можете получить хорошие заказы от нас, это можете считать тестовым заданием.
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