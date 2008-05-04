Нужно сделать скрипт который будет заходить в указаные разделы на форумах:

например указываю

http://www.dreamteammoney.com/index.php?act=SF&f=111&st=0&changefilters=1

и

http://mmgp.ru/hyip-30-f74.html

скрипт находит там новые темы(по датам создания) за последние Х часов копирует их названия и ссылки на темы и высылает результат на адрес почты.

Цена до 70$.

Связь со мной:

http://monhyip.ru/?a=support

Или пишите свои контакты.