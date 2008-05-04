Нужно сделать скрипт

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок203 просмотра

Нужно сделать скрипт который будет заходить в указаные разделы на форумах:

например указываю

http://www.dreamteammoney.com/index.php?act=SF&f=111&st=0&changefilters=1

и

http://mmgp.ru/hyip-30-f74.html

скрипт находит там новые темы(по датам создания) за последние Х часов копирует их названия и ссылки на темы и высылает результат на адрес почты.

Цена до 70$.

Связь со мной:

http://monhyip.ru/?a=support

Или пишите свои контакты.

HTML
17 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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