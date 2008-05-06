Вывод email из mmsql и отсылка

Здраствуйте уважаемые разработчики!

Требуется создать скрипт рассылки на почтовые адресса из базы Microsoft SQL.

Скрипт коннектится на базу, выбирает email из таблицы с аккаунтами и посылает текст из конфига.

Требуется отчет на хтмл странице об отправке каждого из писем, аккаунтов к-во приличное, поэтому скрипт должен постоянно подгружатся.

Модераторы не сочтите за скрипт для спама, предназначается исключительно для оповещения участников проэкта о последних нововведениях.