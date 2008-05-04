WAP-версия сайта

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Требуется создать WAP-версию сайта: www.nh-bunkering.ru

Будет добавлен еще один модуль, но для начала нужна цена на перевод исходника.

Преимущество тем, у кого есть уже примеры работ по этой тематике.

17 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров