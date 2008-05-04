Изменения в админке ИМ

1)В админке нужно сделать так, чтобы можно было в заказе отмечать какие товары мы отправляем (ставить галку напротив товара) и графу для ввода стоимости почтового перевода и чтобы в общем списке заказов было под обычной стоимостью красным цветом написана общая стоимость (цена тех товаров, которые мы отправляем + стоимость почтового перевода).

2)Чтобы в админке в заказах можно было кликать на нижние кнопки где указан цвет и чтобы сверху показывались только те заказы, которые имеют такой же цвет.(очень сложно описать, надо смотреть)

3) Фотки в админке должны добавляться в конец

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