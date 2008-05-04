Задачами проекта является обработка на сервере pdf версии журнала и конвертирование его во флеш версию. Конечный результат должен работать и выглядеть следующим образом http://www.pagegangster.com/eng/page/demo/ Нами было найдено несколько подобных продуктов помогающие ...
Создание примитивного CMS
Нужен очень ограниченный по функциям CMS за всеми вопросами прошу в ICQ 408669145 там же дам и ТЗ
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