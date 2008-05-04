Создание примитивного CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок316 просмотров

Нужен очень ограниченный по функциям CMS за всеми вопросами прошу в ICQ 408669145 там же дам и ТЗ

17 лет назад
Insayer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Melcorn
Agent Agent 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
$70
2 дня
Сказал что сделает в течении 4 дней ... прошло 4 дня ... даже не отвечает в ICQ писал в личку .. когда он был в сети тоже нет ответа ...выход один ... не можешь не обещай...

Заявки фрилансеров

Melcorn
Agent Agent 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад