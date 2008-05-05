Создание сайта - Поиск работы

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Закрыт12 заявок294 просмотра

Создаем что-то вроде superjob.ru

Если СМС то Предпочтение отдаю Joomla

читаем ТЗ

Если есть затруднение в выполнения задания могу выслушать альтернативный вариант...

Предлагать цену как и с дизайном так и без него ..

Сроки выполнения мах 2 месяца

Есть вопросы велкам в ICQ

Joomla
17 лет назад
fer-ru
Fd Fv 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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