Web Сервис - отправка SMS сообщений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок367 просмотров

Создание онлайн сервиса - аналог sms3.ru

+ Дополнительный функционал.

Прошу указывать цены за 100% аналог sms3.

Стоимость разработки дополнительного функционала - договорная.

Опыт создания web сервисов - желателен.

17 лет назад
invistin
Ink 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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