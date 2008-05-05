Получение live счетов теннисных матчей на C#

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Закрыт4 заявки287 просмотров

На www.atptennis.com в меню "Live Scores" открывается Flash, который показывает текущий счет матчей. (http://www.protennislive.com/lsLaunch.asp?year=2008&wkno=19&lang=en&tabno=1&ref=www.atptennis.com)

Необходимо запрограммировать закачку данных с переодичностью 1 сек. на C#.

17 лет назад
olegzu
Oleg 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

orbp
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

orbp
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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