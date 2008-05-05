Необходимо написать скрипт получения курса валют на сегодня на завтра и вчера. Аська 384-170-890
Получение live счетов теннисных матчей на C#
На www.atptennis.com в меню "Live Scores" открывается Flash, который показывает текущий счет матчей. (http://www.protennislive.com/lsLaunch.asp?year=2008&wkno=19&lang=en&tabno=1&ref=www.atptennis.com)
Необходимо запрограммировать закачку данных с переодичностью 1 сек. на C#.
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