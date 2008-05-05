Нужно сделать флеш-меню как тут - mbusa.com (будут машины) :)

Просчитайте 2 варианта пожалуйста:

1. просто меню, изменения в которое будут вносится через swf

2. меню с какой-то админкой, изменения в которую будут вносится через админку (логотипы машин, фотографии, ссылки, добавлятся и удалятся) и т.д.

Меня бы устроила цена

1. - до 30 у.е.

2. - до 70-80 у.е.

Главное - что-бы быстро, качественно и флеш оптимизированный был.

Спасибо.