Скрипт для импорта данных из csv-файла в PHP LD

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок548 просмотров

Что нужен скрипт для импорта данных из csv-файла в базу данных движка PHP LD.

csv-файлы бывают 2 типов: база ссылок и база статей. Полное ТЗ вышлю по запросу.

PS: в связи с тем, что предыдущий исполнитель не выполнил заказ, увеличиваю цену до 200$ и срок до 4 дней

PHP
17 лет назад
donbaron
Гость 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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WebCreated
Вадим 
34 года
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10 отзывов
17 лет назад
$200
Отличный специалист. Грамотные программные решения и четкие консультации. Особенно стоит подчеркнуть личные качества Вадима, пошедшего на встречу при изменении первоначального плана работы. Несомненно буду продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик! Александр согласился работать через сервис безопасных сделок, что подтверждает его честные намерения, оплата последовала без лишних проблем. Адекватно отвечает на вопросы по проекту. Высшая положительная оценка!
exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$50
5 дней
Исполнитель пропал. заказ не выполнен

Заявки фрилансеров

WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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