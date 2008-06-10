Нужна БД на MySql и PHP приложение к ней. Должно быть: -различные запросы -авторизация -поиск по базе
Скрипт для импорта данных из csv-файла в PHP LD
Что нужен скрипт для импорта данных из csv-файла в базу данных движка PHP LD.
csv-файлы бывают 2 типов: база ссылок и база статей. Полное ТЗ вышлю по запросу.
PS: в связи с тем, что предыдущий исполнитель не выполнил заказ, увеличиваю цену до 200$ и срок до 4 дней
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