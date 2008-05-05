Что нужен скрипт для импорта данных из csv-файла в базу данных движка PHP LD. csv-файлы бывают 2 типов: база ссылок и база статей. Полное ТЗ вышлю по запросу. PS: в ...
Электронное портфолио
Система «Электронное портфолио» представляет собой социальную сеть, объединяющую индивидуальные страницы участников процесса. Каждая индивидуальная страница содержит личную информацию пользователей портфолио, а также информацию о результатах их деятельности, успехах, достижениях, предпочтениях.
Задачи проекта:
1. Программная доработка макета системы «Электронное портфолио» до действующей системы, готовой к масштабному внедрению и эксплуатации.
a. развить функционал макетного решения;
b. создать дополнительные сервисы (узлы) для работы в системе других участников процесса.
c. разработка конструктора отчетов и инструментов поиска, фильтрации информации по заданным критериям
2. Сдача-приемка системы у Исполнителя (компания –аутсорсер)
3. Разработка сопровождающей документации к системе:
a. Общего описания системы,
b. Руководства пользователям,
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