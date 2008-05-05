Система «Электронное портфолио» представляет собой социальную сеть, объединяющую индивидуальные страницы участников процесса. Каждая индивидуальная страница содержит личную информацию пользователей портфолио, а также информацию о результатах их деятельности, успехах, достижениях, предпочтениях.

Задачи проекта:

1. Программная доработка макета системы «Электронное портфолио» до действующей системы, готовой к масштабному внедрению и эксплуатации.

a. развить функционал макетного решения;

b. создать дополнительные сервисы (узлы) для работы в системе других участников процесса.

c. разработка конструктора отчетов и инструментов поиска, фильтрации информации по заданным критериям

2. Сдача-приемка системы у Исполнителя (компания –аутсорсер)

3. Разработка сопровождающей документации к системе:

a. Общего описания системы,

b. Руководства пользователям,