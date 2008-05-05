Работа с WordPress

Есть много небольшой работы по WP. типа того, что чтото доработать, переделать и т.п.

Отписывайтесь те, кто уже работал не раз с WP и не задирает цены.

ЗЫ: отписавшимся вышлю пару примеров что надо будет сделать, а вам в ответ прийдется оценить их.

ЗЗЫ: забыл сказать, оплата сдельная, за каждую отдельно выполненную работу

ЗЗЗЫ: и еще, пишите только сюда, ни в личку(в личку если надо я сам отпишусь), ни в аську не надо, отвечать не буду