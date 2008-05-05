Внести правку в визуалку (битрикс)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Нужно сегодня внести правки в битрикс. Косметика. Для знающих - 2 часа работы. Жду в аське 194 201 458. Бюджет - 50 у.е.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Карта города (flash+sql+php)

    $5000

    Карта города с поиском адреса и расчета маршрута между двумя точками. html страница с формой поиска, запроса и флешкой (карта города). Управление флешкой с html-страницы (разработать что-то вроде внутреннего API). Динамическая прорисовка ...

    HTMLPHPSQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отладить сайт

    Файлы и база, импортированы с одного хоста на другой. Ну, что необходимо, надо поменять в config файле. Еще на пред. хосте, выпала админка, надо бы восстановить.Подвисает, вывод последних предложений (сайт - обычный ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется написать модуль для движка PHPShop

    Нужно несколько услуг: 1. написать модуль. тз приложенно. 2. сверстать шаблоны из PSD макета. Хорошая валидная кроссбраузерная вёрстка. 3. установить это всё и некоторая помощь в пуско-наладке сайта Оплата: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа с WordPress

    Есть много небольшой работы по WP. типа того, что чтото доработать, переделать и т.п. Отписывайтесь те, кто уже работал не раз с WP и не задирает цены. ЗЫ: отписавшимся вышлю пару ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-магазин

    Нужен интернет магазин, на подобии даного! Возможно нужно будет немного подредактировать дизайн! и наполнить продукцией (7000 найменований) Сроки сжатые! прошу отписатся по цене и по срокам!

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP

    Проект на PHP+MySQL. подробное ТЗ при личном обсуждении. Нужен ответственный программист, имеющий постоянный доступ к инет, имеющий ужедневно не менее 8 часов для выполнения проекта. Если эти одно из их требований не выполняется - ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форуму IPB нужна помощь

    Нужно поправить несколько, на мой взгляд незначительных неисправностей в IPB 2.3.4 (как например не отображаются в меню быстрого ответа кнопки смайликов, установлена галлерея но она нигде не отображается, все время в посетителях болтается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать тулбар

    Здравствуйте. Необходимо сделать тулбар для интеграции в браузер с несколькими элементами (форма, кнопка, иконка), который либо инсталируется или же просто при запуске файла интегрируется в браузер. Скрипт не коммерческий, поэтому бюджет не особо большей ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад