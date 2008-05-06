JS Скрипт для модификации HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок211 просмотров

Нужно разработать скрипт на JavaScript который бы динамически распознавал определенные словосочетания в тексте на страничке. И вставлял определенную картинку(HTML код) после найденных слов.

Пожалуйста покажите свои работы на JavaScript.

HTMLJavaScript
17 лет назад
dmdev
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Armin
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Armin
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Был
10 лет назад
17 лет назад